В Кисловодске на Старом озере реконструируют плотину

В Кисловодске до конца 2021 года завершатся работы по восстановлению Старого озера. Сейчас продолжается реконструкция плотины. Ее длина составляет 380 метров, ширина по гребню — 9 метров. Об этом сообщает управление по информационной политике аппарата правительства региона.

Работы проходят в рамках федеральной программы развития СКФО. Во время ремонта заменят гидромеханическое оборудование.

Кроме того, предусмотрены реконструкция водосбросных, водозаборного сооружений, здания лодочно-спасательной службы, автомобильно-пешеходного моста, объектов инфраструктуры.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что мэр Кисловодска Александр Курбатов отреагировал на критику губернатора Ставрополья.

— После совещания в правительство Ставропольского края были представлены соответствующие документы, подтверждающие, что проекты дорог непосредственно возле детского сада с парковочными местами и между школой существуют и прошли госэкспертизу. Они будут выполнены в рамках контракта, — рассказал Александр Курбатов «КП - Северный Кавказ».

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