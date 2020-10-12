Школьница из Изобильного представит Ставрополье на конкурсе «АГРОНТИ-2020»

Всероссийский конкурс для учащихся сельских школ «АгроНТИ-2020» пройдёт с участием нашего края. Ставрополье представит Валерия Семенова, которая занимается в Изобильненском центре молодёжного инновационного творчества. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.

По словам главы края, Валерия одержала победу на региональных соревнованиях по направлению «АгроКосмос».

Девушка уже знает, как управлять коптерами и агророботами, как читать снимки полей из космоса и прогнозировать погодные явления по данным, которые предоставляет метеостанция.

- Поздравляю, Валерия! Успехов на всероссийском этапе! Болеем за тебя! – обратился Владимиров к юной ставропольчанке.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что игра на пятигорском стадионе «Центральный» завершилась со счетом 3:0. «Быки» нарушили правила в штрафной площади пятигорчан уже на 2-ой минуте матча. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Удар капитана «Машука» Александра Кренделева отразил голкипер Сергей Ещенко.