Центр Ставрополя назвали мемориальным кладбищем

Известный писатель Иван Любенко сравнил центр Ставрополя с «мемориальным кладбищем».

Знаменитый земляк отметил, что даже при большевиках не было столько мемориалов в центре нашего города. А возмутил писателя тот факт, что каждый год в День города чиновники открывают новые памятники, или, как их называют, пилоны.

- Стоит чиновничий отряд Единой России в масках строго в ряд, и рутинно течет одна и та же процедура. Ничуть не хочу принизить заслуги тех, кому эти памятники ставят, но разве нет другого способа проявить дань уважения к этим людям? - задается вопросом наш земляк.

По мнению писателя, эта какая-то памятникомания у чиновников регионального уровня.

- Ставьте памятники там. Зачем придумали еще ставить памятники у здания бывшего политеха, что на Маршала Жукова для жителей края?

Писателя поддержали и другие жители краевого центра:

- Я не хожу мимо здания политеха, стараюсь не ходить мимо аллеи Почетных граждан.... Во-первых, безвкусица, во-вторых, все это напоминает кладбище, - пишет Николай Блохин;

- Вы на все 100% правы...Денег нет, чтобы малоимущим помочь, а на все это не кому не нужное деньги находятся. Один вопрос: для чего? – возмущается Валентина Фарсаданян.

- В кладбище город давно превратился. Мало того, что все эти пилоны, так еще крестов как на погосте по всему городу и возле понатыкано, как блох на собаке, - пишет Виктор Краснов.