Футбольные ворота убили 13-летнего школьника в Дагестане

Каркас ворот упал на школьника. Мальчишка скончался по пути в больницу. Фото: прокуратура Республики Дагестан

13-летний школьник погиб под футбольными воротами в Тляратинском районе Дагестана. Мальчика придавило рамой, которая оказалась не закреплена болтами. Ответственным за трагедию может стать подрядчик, строивший новенькое футбольное поле.

Трагедия случилась в селе Тлярата 7 октября 202 года. Один из мальчишек, игравших на поле в футбол, повис и стал раскачиваться на воротах. Неожиданно вся конструкция зашаталась и завалилась на ребенка. Он скончался от травм по пути в больницу.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Дагестан, в конце декабря 2019 года были проведены работы по строительству нового поля. Однако гендиректор организации, юридически ответственный за исполнение всех правил техники безопасности, не проверил сданный объект. В результате оказалось, что футбольный снаряд не прикручен болтами.

— Генеральный директор подрядчика подозревается в совершении преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Возбуждено уголовное дело, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Дагестан.