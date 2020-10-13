Жители Ставрополья и Дагестана ответят за финансировании терроризма

Всего они перечислили более 106 тысяч рублей и 600 долларов США Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Степновского района Ставрополья Ринат Сулейманов и жителя Кизлярского района Дагестана Рахматулла Арсланбеков обвиняются в финансировании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР России.

По данным ведомства, с августа 2014 года по март 2017 года молодые люди переводили деньги на банковские карты находившихся в Сирии членов запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Исламское государство».

Всего они перечислили более 106 тысяч рублей и 600 долларов США.

Уголовные дела против злоумышленников с утвержденным обвинительными заключениями направили в Южный окружной военный суд.