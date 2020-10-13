На Ставрополье почти 13 тысяч пациентов победили коронавирус

Количество тестов на коронавирус находится на максимальных значениях и в отдельные дни превышает 7 тысяч таких исследований Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Ставрополья сообщил, что за сутки число выздоровевших пациентов увеличилось на 124 человека. За весь период общее число преодолевших COVID-19 жителей края уже составило 12987.

По словам Владимира Владимирова, количество тестов на коронавирус находится на максимальных значениях и в отдельные дни превышает 7 тысяч таких исследований.

- Однако санитарно-эпидемиологическая ситуация остаётся непростой, и коронавирус по-прежнему опасен, - отметил он.

Так, на Ставрополье за сутки от коронавируса скончалось четыре пациента. Всего в регионе от инфекции умерло 356. За последние сутки диагноз подтвердился у 161 жителя Ставрополья. Всего за время пандемии заболело 18065 человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае в дополнение к уже имеющимся 2803 инфекционным койкам развернули ещё 243 дополнительных места.

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