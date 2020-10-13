В Ставрополе в 2021 году преобразятся пять территорий

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В краевом министерстве финансов подведены итоги конкурсного отбора проектов программы основанных на местных инициативах. Все пять проектов, заявленные Ставрополем для реализации в 2021 году, признаны победителями.

Это позволит уже в следующем году благоустроить: урочище родника «Корыта»; - сквер по ул. Доваторцев, 66/1; территорию, прилегающую к зданию Дома Детского Творчества Октябрьского района по ул. Гоголя, 36; - сквер на пересечении ул. Ломоносова и ул. Лермонтова; сквер на пересечении ул. Руставели и пер. Можайский.

Для определения проектов c 16 по 30 июля проходило онлайн-голосование на специализированном сайте программы поддержки местных инициатив Ставропольского края www.pmisk.ru.

Также сотрудники районных администраций и волонтеры проводили подомовые и подворовые обходы.

Одновременно в МФЦ Ставрополя посетители могли выбрать понравившийся проект, заполнив анкету. Всего различными видами голосования было охвачено более 67 тысяч человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ипатовском городском округе завершается ремонт подъездной дороги к селу Первомайское. Это первая очередь участка автотрассы «Преградное-Тахта-Ипатово».

По поводу этой дороги местные жители обращались на прямую линию губернатора региона в начале сентября.

Владимир Владимиров взял ремонт этого участка под свой контроль. В общей сложности на эти цели требуется более 142,5 млн рублей.