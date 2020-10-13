На Ставрополье пьяный водитель при виде экипажа ДПС проехал под запрещающий знак

Сотрудники Госавтоинспекции Петровского городского округа при патрулировании заметили отечественную легковушку, водитель которой при виде патрульного автомобиля свернул на заправку и проехал под запрещающий знак «Проезд запрещен» или в простонародье - «кирпич».

Автоинспекторы остановили машину, за рулем был мужчина с очевидными признаками опьянения.

31-летнему водителю из-за резкого запаха спиртного сотрудники Госавтоинспекции предложили пройти процедуру освидетельствования. Мужчина согласился. Прибор показал наличие более 0,5 промилле паров этанола в выдыхаемом воздухе.

В отношении нарушителя составили протокол: «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Теперь водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления сроком от полутора до двух лет.

Кроме того, составлен материал по статье «Несоблюдение требований, предписанных дорожным знаком, штрафные санкции, которой предусматривают штраф в размере 500 рублей». Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

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