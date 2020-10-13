Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

На Ставрополье пьяный водитель при виде экипажа ДПС проехал под запрещающий знак

Теперь водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления сроком от полутора до двух лет
Ася АСРЯНАся АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий

Сотрудники Госавтоинспекции Петровского городского округа при патрулировании заметили отечественную легковушку, водитель которой при виде патрульного автомобиля свернул на заправку и проехал под запрещающий знак «Проезд запрещен» или в простонародье - «кирпич».

Автоинспекторы остановили машину, за рулем был мужчина с очевидными признаками опьянения.

31-летнему водителю из-за резкого запаха спиртного сотрудники Госавтоинспекции предложили пройти процедуру освидетельствования. Мужчина согласился. Прибор показал наличие более 0,5 промилле паров этанола в выдыхаемом воздухе.

В отношении нарушителя составили протокол: «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Теперь водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления сроком от полутора до двух лет.

Кроме того, составлен материал по статье «Несоблюдение требований, предписанных дорожным знаком, штрафные санкции, которой предусматривают штраф в размере 500 рублей». Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Центр Ставрополя назвали мемориальным кладбищем

По мнению писателя, эта какая-то памятникомания у чиновников регионального уровня (подробнее)

ЧП