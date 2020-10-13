Житель Невинномысска поймал «самую большую рыбу»

В Невинномысске прошли соревнования по рыбнои ловле. В состязании поучаствовали более 110 человек. Об этом сообщил глава промышленной столицы края Михаил Миненков.

В результате трехчасового лова в номинации «Самая большая пойманная рыба» победил Александр Куцев, начальник дорожного участка МБУ по благоустроиству города.

Он поймал рыбу весом в 1 кг. 750 грамм. У него же и самыи весомыи улов - более девяти кг.

Самой маленькой поиманной рыбкои стала семисантиметровая плотва. Поимавший ее Влентин Нестеренко также получил свои приз.

- Но все же лучшим призом для участников соревновании стал сам улов, которыи рыбаки смогли забрать с собои , - подытожил Миненков.

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