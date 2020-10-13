На Ставрополье экс-полицейские отправились в колонию строгого режима

Один из злоумышленников получил 10 лет тюрьму, другой - 8 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инцидент произошел в 2018 году в Михайловске Ставрополья. Там бывшие оперуполномоченные сделали закладку с веществом, похожим на наркотическое средство, затем задержали мужчину, пытавшегося её поднять.

После этого злоумышленники стали вымогать у него деньги в обмен на непривлечение к уголовной ответственности по факту приобретения и хранения наркотиков.

Такую же схему они повторили ещё с одним местным жителем. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

По данным ведомства, один из экс- оперуполномоченных получил 10 лет исправительной колонии строгого режима.

Также ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах связанных с осуществлением функций представителя власти сроком на 8 лет.

Его единомышленник получил 8 лет исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 000 рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах связанных с осуществлением функций представителя власти сроком на 6 лет.

Приговор в законную силу пока не вступил.