В 2020 году протяженность велодорожек в Ставрополе вырастет до 12 км

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В этом году в Ставрополе уже построено почти 4,5 км велодорожек и еще 2 км появится после масштабной реконструкции Западного обхода. С окончанием работ на этом объекте общая протяженность «велотрасс» в краевой столице увеличится до 12 км.

Большая часть из них расположена в Юго-Западном районе. Дело в том, что именно там в последние годы строятся новые дороги, а по современным правилам наличие велодорожек возле городских магистралей обязательно.

Прежние же нормы не были ориентированы на велосипедистов. Однако по мере возможности в городе стараются ситуацию исправить: при реконструкциях автотрасс предусматривают и их «велососедей». Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

За последние несколько лет велодорожки появились на проспекте Российском, на участках улиц Космонавтов, Пирогова, 45-я Параллель, Соборной, 50 лет ВЛКСМ, Тухачевского.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе в 2021 году преобразятся пять территорий: урочище родника «Корыта»; - сквер по ул. Доваторцев, 66/1; территорию, прилегающую к зданию Дома Детского Творчества Октябрьского района по ул. Гоголя, 36; - сквер на пересечении ул. Ломоносова и ул. Лермонтова; сквер на пересечении ул. Руставели и пер. Можайский.