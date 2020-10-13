На Ставрополье чиновницу осудили на 5 лет лишения свободы за взятку

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Против экс-ведущего экономиста отдела планирования муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания образовательных учреждений Предгорного муниципального округа Ставрополья Марии Петровой возбудили уголовное дело.

Она признана виновной в получении взятки.Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следкома России.

По данным ведомства, в 2016 году Петрова от главного бухгалтера одной из школ Предгорного района получила взятки в размере свыше 1 миллиона рублей.

За полученные деньги старший экономист должна была скрыть факты хищения средств главным бухгалтером со счета школы, а также информировать ее о возможных проверках со стороны контролирующих органов.

Суд приговорил злоумышленницу к пяти годам исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 7,5 млн рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье экс-полицейские отправились в колонию строгого режима. Один из злоумышленников получил 10 лет тюрьмы, другой - 8 лет.