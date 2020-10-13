Университет бизнеса УРАЛСИБ проведет мастер-класс для предпринимателей

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает всех желающих принять участие в мастер-классе «50 точек контактов онлайн: как впечатлить клиента и обеспечить рост продаж». Мероприятие пройдет 22 октября в 12.00 (время московское) в формате видеосвязи. Для участия в нем необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Опытный бизнес-ментор, основатель tobeWOW академии маркетинга Ольга Бакина расскажет о том, как сделать свой бизнес эффективным, несмотря на непростые условия, которые принес нынешний год.

Онлайн точки контакта – это «касания» с клиентами, которые работают на эти задачи. На онлайн мастер-классе обсудим, как меняется потребительское поведение в 2020 году, и как выстраивать точки контакта в новых реалиях для роста.

В ходе вебинара мы сделаем максимальный обзор онлайн точек контакта с примерами, рассмотрим более 50 точек контакта онлайн: от чат-ботов и автоматизированных туннелей в мессенджерах до конверсионных виджетов и онлайн-мероприятий, поговорим о том, с какими метриками они связаны и как замерять их эффективность, а также как правильно выстраивать приоритеты, - рассказала Ольга Бакина.

Мастер-класс пройдет в формате вебинара с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. После регистрации, каждый участник получить на свой e-mail ссылку на трансляцию.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 529 банкоматов, 520 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров. 16+

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»