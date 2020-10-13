Согласно нормативам, греть дома и социально значимые объекты начинают после того, как на улице установится средняя температура меньше 8 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставрополе рассказали, когда включат отопление в многоэтажных домах края. Отопительный сезон начинается с наступлением устойчивого похолодания, когда среднесуточная температура наружного воздуха опускается ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд. Об этом сообщает пресс-служба управления Ставропольского края - государственной жилищной инспекции.

Завершается период отопления, когда температура будет выше этой отметки также в течение пяти дней. Решение о начале отопительного сезона принимает орган местного самоуправления.

Оно может быть принято им досрочно. Так, в ведомстве рассказали, почему нельзя выключать и включать отопление в зависимости от погоды.

В случае потепления уже запущенную систему отопления выключить сложно, так как после остановки необходимо будет провести ряд процедур, а за это время может снова похолодать.

Однако можно снизить температуру теплоносителя. Это одна из причин, почему в многоквартирных домах рекомендуется устанавливать терморегуляторы. Специалисты также разъяснили, сколько градусов должно быть в жилом помещении.

В жилом помещении температура не должна быть ниже +18 градусов. В угловых комнатах – не должна опускаться ниже + 20 градусов. Жителей региона также волнует вопрос: могут ли отключить отопление должнику? В краевом ведомстве ответили, что отключать отопление в многоквартирных домах за долги запрещено.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в школах и детских садах Ставрополья досрочно включат отопление. Специалисты будут принимать в расчет долгосрочные прогнозы погоды. В каждом муниципальном образовании отопительный сезон начнется в индивидуальные сроки.

Согласно нормативам, греть дома и социально значимые объекты начинают после того, как на улице установится средняя температура меньше 8 градусов. Решение принимают местные власти.

- Принимать решение о начале отопительного сезона нужно взвешено. Руководителям городов и районов края нужно учитывать долгосрочный прогноз погоды, - советует чиновникам министр ЖКХ Роман Марченко.