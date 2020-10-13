Льготную ипотеку под 6,5% предлагают продлить до конца 2021 года

Как сообщается на сайте Минфина РФ, продлить программу льготной ипотеки под 6,5% предлагается до конца 2021 года. Проект постановления правительства, разработанный министерством, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

- Программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% была запущена по поручению Президента Российской Федерации и оказалась эффективной мерой, которая смогла поддержать рынки ипотеки и жилья в период пандемии. По состоянию на 8 октября банки по данной программе одобрили около 500 тыс. заявок, заключено 224,4 тыс. кредитных договоров на 630,8 млрд руб. Продление льготной ипотечной программы на текущих условиях позволит повысить эффективность поддержки строительной отрасли, доступности ипотеки в условиях распространения коронавирусной инфекции и повлечет за собой благоприятные социально-экономические последствия для экономики страны, - отметил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Сейчас получить кредит на покупку жилья в новостройках по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября, ставка действует в течение всего срока кредита - до 30 лет.

Предложение Минфина РФ поддержали в ВТБ.

- В этом году именно льготная ипотека стала, возможно, самой эффективной мерой поддержки строительной отрасли, - считает заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. - Неудивительно, что предельный лимит по госипотеке был повышен с изначальных 740 до 900 млрд еще до окончания изначального срока действия программы. Сейчас планируется увеличить его уже до 2,8 трлн рублей. Господдержка предопределила рекордный спрос на ипотечном рынке даже в столь сложное для экономики страны время.

Только ВТБ, начиная с апреля выдал по ней почти 40 тысяч кредитов на сумму более 116 млрд рублей. Во многом она способствовала тому, что прошедший сентябрь, когда мы снизили ставку по госпрограмме до 6,1%, стал для нашего банка рекордным по выдаче жилищных кредитов в этом году.

Ранее мы рассчитывали, что льготная ипотека может быть продлена до конца нынешнего года. Ожидаем окончательное решение властей по данному вопросу, но со своей стороны готовы максимально удовлетворить спрос наших клиентов на льготные кредиты для улучшения жилищных условий населения.