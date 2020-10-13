На Ставрополье опечатали магазин, где не было антисептиков и масок

В помещении не проводилась обработка контактных поверхностей дезинфицирующими средствами Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Судебные приставы приостановили деятельность продуктового магазина за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Инцидент произошел на днях в Петровском городском округе Ставрополья.

Там специалисты провели проверку и выявили нарушения, допущенные предпринимателем:.

Например, персонал допускался к работе без проведения обязательной термометрии перед началом каждой смены.

Сотрудников торгового павильона не обеспечили масками, а также антисептическими средствами для обработки рук и инвентаря.

Выяснилось, что в продуктовом магазине не проводилась обработка контактных поверхностей дезинфицирующими средствами.

Суд назначил предпринимателю наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации магазина на пять суток.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на завещании в администрации Ставрополя 12 октября обсудили меры профилактики коронавируса в торговых точках и городских рынках.

Чтобы избежать закрытия, принято решение о жестком контроле безопасности соблюдения масочного режима.