Ставрополье получит дополнительно около 22 млн рублей на обеспечение ветеранов ВОВ жильем

На обеспечение ветеранов ВОВ достойным жильем направят более 1 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства поступят в 65 регионов страны, в том числе и в наш край.

В этом году 75-летия Великой Победы уже переехало в новые квартиры 9 ветеранов, еще 18 - скоро смогут приобрести собственное жилье. Всего в 2020 году на эти цели направят 38 млн рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ставрополье получит более 700 млн рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет. Об этом сообщили в региональном министерстве труда и социальной защиты населения.

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет выплачиваются по решению президента России.На Ставрополье они начались с 1 июля. Размер пособия составляет 50% краевого прожиточного минимума на ребёнка, или 4921,5 рубля в регионе.