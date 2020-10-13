На Ставрополье на выплату субсидий ЖКУ направлено около 1 млрд рублей

Во время пандемии Правительство РФ автоматически продлило выплату субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, у которых срок ее получения истекал в период с 1 апреля по 1 октября включительно.

Это означало, что после завершения первого срока получения субсидии, субсидия на второй срок назначалась автоматически еще на 6 месяцев.

Этап беззаявительного продления выплат завершился в сентябре этого года. Так, людям, у которых последний месяц выплаты субсидии был сентябрь, предоставление субсидии продлили без их участия и будут платить по март 2021 года включительно.

Региональный минтруд рекомендует озаботиться тем, у кого срок продленной субсидии истекает в октябре 2020 года.

– Таким гражданам, до 15 ноября необходимо обратиться с заявлением и пакетом документов в орган соцзащиты по месту жительства или МФЦ по предварительной записи, либо направить их заказным почтовым отправлением или в форме электронных документов через Портал госуслуг, – разъяснили в министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края.