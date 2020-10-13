На Ставрополье огласят приговор бывшему вице-премьеру правительства

Ирина Кувалдина

Ленинский районный суд Ставрополя огласит приговор бывшей вице-премьеру регионального правительства Ирине Кувалдиной. Женщину судят по статье "Превышение должностных полномочий", следует из материалов дела.

Источники "КП" сообщали, что женщину обвиняют в незаконном выделении субсидии ставропольскому колледжу связи. Власти, по документам, выделили 2,6 млн рублей на создание безбарьерной среды, но в действительности никакие работы не производились. По делу также проходит директор колледжа Павел Кувалдин, которому также вменяется в вину злоупотребление полномочиями.

Факт выявили после проверки, организованной по поручению губернатора Владимира Владимирова. Материалы Правительства Ставрополья передали в МВД.

Отметим, что судебное заседание назначили еще в 2019 году на 12 декабря. Но с той поры его переносили около 30 раз. То из-за неявки свидетелей, то из-за "необходимости истребования новых доказательств", то по другим причинам.

Согласно материалам дела, Павлу Кувалдину уже вынесли приговор. Его обязали выплатить штраф в 40 тысяч рублей и возместить 2,6 млн рублей.