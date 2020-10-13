На Ставрополье первыми прививку от коронавируса смогут получить учителя и медики

Такие прививки уже получили 42 медработника региона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одним из вопросов рабочей повестки заседания краевого координационного совета по противодействию коронавируса стала начатая в регионе вакцинация от инфекции. Такие прививки уже получили 42 медработника региона.

Их самочувствие хорошее. Скоро медикам введут второй компонент вакцины. Об этом сообщает пресс-служба губернатора края.

До конца этого года на Ставрополье поступит ещё 1213 комплектов вакцины от COVID-19. Их распределят по медицинским и учебным учреждениям региона.

– Первыми возможность привиться должны получить люди из основных групп риска – врачи и учителя. И только. Чтобы я не видел никаких «блатных» в списках для проведения прививок! – подчеркнул Владимир Владимиров.

Также на собрании обсудили ситуациу в санаторно-курортном комплексе края. Губернатор отметил рост числа завозных случаев инфекции и поручил усилить комплекс профилактических мер в санаториях.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье могут возобновить работу кинотеатры.

При этом Владимир Владимиров обозначил требования, соблюдение которых обязательно для открытия.