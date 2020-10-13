В Пятигорске сожгли автомобиль члена азербайджанской общины

Фото: Инстаграм губернатора Ставрополья

В Пятигорске мужчина сжег автомобиль одного из членов азербайджанской общины. Подозреваемого уже задержали. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.

- Мы все встревожены событиями, которые сейчас происходят в Закавказье, на территории Нагорного Карабаха. Это трагедия. И, к сожалению, она уносит жизни людей. Но мы живем в мирной стране, в мирном крае и не позволим, чтобы эхо далеких конфликтов звучало на Ставрополье, - обратился Владимир Владимиров к землякам.

По словам главы региона, во время преступления подозреваемый был пьян.

- Я хочу предостеречь от любых попыток использования такого рода инцидентов как повода для провокаций, чтобы перенести конфликт на территорию нашего края, - подчеркнул губернатор.