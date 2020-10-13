На Ставрополье полицейские перекрыли крупный канал поставки наркотиков

Житель Ставрополья подозревается в незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ и наркотиках растительного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Выяснилось, что злоумышленник выращивал и культивировал коноплю на приусадебных участках, расположенных в Благодарненском городском округе.

Готовые партии он сбывал путем тайников-закладок. Так, злоумышленник сначала получал предоплату за нелегальный товар, а после сообщал покупателям, где спрятаны наркотики.

- Полицейские под видом клиентов приобрели у подозреваемого запрещенные вещества, которые по результатам исследования были признаны наркотическим средством каннабисом (марихуаной) общей массой более 1 килограмма.

Были обнаружены две плантации конопли.

На экспертизу направили около 900 растений с корневой системой, готовые к реализации наркотики и приспособления для расфасовки, а также предметы, похожие на пистолет Макарова, глушитель, гранату, запал и прочие запрещенные к свободному обороту предметы и вещества, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Против злоумышленника возбудили уголовные дела. Сейчас он находится под стражей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

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