На Ставрополье полицейские перекрыли крупный канал поставки наркотиков

Житель Ставрополья подозревается в незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ и наркотиках растительного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.
Выяснилось, что злоумышленник выращивал и культивировал коноплю на приусадебных участках, расположенных в Благодарненском городском округе.
Готовые партии он сбывал путем тайников-закладок. Так, злоумышленник сначала получал предоплату за нелегальный товар, а после сообщал покупателям, где спрятаны наркотики.
- Полицейские под видом клиентов приобрели у подозреваемого запрещенные вещества, которые по результатам исследования были признаны наркотическим средством каннабисом (марихуаной) общей массой более 1 килограмма.
Были обнаружены две плантации конопли.
На экспертизу направили около 900 растений с корневой системой, готовые к реализации наркотики и приспособления для расфасовки, а также предметы, похожие на пистолет Макарова, глушитель, гранату, запал и прочие запрещенные к свободному обороту предметы и вещества, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Против злоумышленника возбудили уголовные дела. Сейчас он находится под стражей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.
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