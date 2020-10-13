"Я не псих!": в Махачкале с крыши высотки сняли протестующего медика

Фото с места: salim_khalitov

Бывший заведующий отделением лучевой диагностики ортопедо-травматологического центра в Махачкале Салим Халитов несколько часов протестовал на крыше многоэтажки. Мужчина требовал встречи с врио главы Дагестана Сергеем Меликовым. Медик активно освещал то, что делает, в социальных сетях.

Перед тем, как взобраться на крышу, он оставил обращение:

- Если кто-то попытается меня снять с крыши насильно - я не гарантирую, что не упаду случайно. Просто дайте мне знать, что будете со мной говорить лично и принимаете мои условия. Я не псих и с ума не сошел. Просто они не оставили мне другого выхода.

Все началось, уверяет Халитов, с мультиспирального компьютерного томографа. Дагестан давно нуждался в аппарате, и его наконец-то купили. Установили технику в Республиканском центре травматологии и ортопедии, но неправильно: помещение было слишком маленькое. На демонтаж и перенос нужны были отдельные средства. Халитов записал видео, в котором рассказывал о всех технических недостатках своего отделения, в том числе - о сумятице с томографом. Потом врача отправили в отставку, и он занялся правозащитной деятельностью в области медицины.

Как только акция медика началась, на место приехали полицейские.

- В Дежурную часть МВД по РД поступило сообщение о том, что на крыше одной из высоток по проспекту Расула Гамзатова в Махачкале стоит человек. В течение нескольких часов, пока шли переговоры, территория вокруг строения была оцеплена, - сказано в сообщении МВД по Дагестану.

В 20 часов мужчину сняли с крыши.

Известно, что Меликов не приехал к нему - на место прибыл глава Минздрава республики Гаджиибрагимов Джамалудин. В ведомстве информацию не опровергли, но комментировать инцидент не стали.