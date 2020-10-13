Рамзан Кадыров поздравил своего приемного русского брата с днем рождения

Висита и Рамзан Кадыровы

Витя Пиганов - приемный брат Рамзана Кадырова, который после усыновления стал Виситой - празднует 31-й день рождения. Молодого человека уже поздравили спикер Парламента ЧР Магомед Даудов, министр здравоохранения Эльхан Сулейманов и многие другие. В том числе - старший брат.

Витя осиротел во время войны в Чечне. В 2006 году Рамзан Кадыров решил закрыть все детские дома, а воспитанников - пристроить в местные семьи. Русский мальчик приглянулся главе республики почти сразу, и он хотел было усыновить его. Но по закону нельзя - между ребенком и политиком была разница только в 13 лет. Тогда опеку над ребенком взяла мама руководителя региона.

- Виситу приняли в семье нормально. Собрались все. Я его представил по обычаю. Как должны обращаться к нему, какие полномочия у него, - рассказывал Кадыров в интервью "КП".

Мальчика отдали в Суворовское училище, потом он вернулся в Чечню. Работал сначала в силовых структурах, впоследствии перешел на государственную службу.

- Я очень горд, что Висита вырос глубоко верующим, мужественным и благородным человеком. Он всегда строго придерживается понятий «честь» и «достоинство». Никогда не допускает лишнего в словах и действиях. Висита очень пунктуален и принципиален, когда вопрос касается служебной деятельности. И столь же вежлив и сдержан в обычной жизни, - охарактеризовал младшего брата Кадыров.

Сейчас Висита - помощник главы Чеченской Республики.

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