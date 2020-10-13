Михаил Афанасов стал сенатором от Ставрополья вместо Меликова

После назначения Владимиром Путиным 5 октября Сергея Меликова врио главы Республики Дагестан, ранее он представлял Ставрополье в Совете Федерации, 13 октября в крае избрали нового сенатора.

Меликов официально сложил сенаторские полномочия, уточнил глава региона Владимир Владимиров, и его место в верхней палате российского парламента займет Михаил Александрович Афанасов.

- Соответствующий документ мною подписан и направлен в Совет Федерации, - заявил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.