Депутаты лишили Максима Клетина должности главы Георгиевска

Максим Клетин, попавший под обвинение в угрозах убийством своей любовницы Вилены, больше не глава Георгиевского городского округа. Во вторник, 13 октября, решение о лишении Клетина должности приняли депутаты городской Думы на внеочередном заседании. Вместо него главой ГГО стала первый заместитель Жанна Донец.

Причиной отстранения называют иностранное гражданство Максима Клетина. За принятие решения проголосовали 25 депутатов, 1 - воздержался, а остальные 12 - просто покинули зал.

Напомним, что Клетина также обвиняют в подделке диплома.

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