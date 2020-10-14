На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 360

Есть и хорошие новости: за сутки болезнь смогли победить 119 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 165 человек. Продолжает расти число умерших от инфекции. За сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным диагнозом.

Всего в регионе от коронавируса умерло 360 местных жителей. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезования родным и близким этих людей.

Есть и хорошие новости: за сутки болезнь смогли победить 119 человек.

- Сейчас решаем вопросы, связанные с созданием в крае трех дополнительных лабораторий и установке новых комплексов компьютерной томографии. Выявление и диагностика важны, но это еще не все, - поделился губернатор Владимир Владимиров.