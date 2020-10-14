Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На Ставрополье 14 октября будет самым жарким днем этой недели

До конца недели осадков не ожидается. По данным синоптиков, начало следующей недели будет дождливым
Ася АСРЯНАся АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий
До конца недели осадков не ожидается. По данным синоптиков, начало следующей недели будет дождливым

До конца недели осадков не ожидается. По данным синоптиков, начало следующей недели будет дождливым

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным ведущих российских и мировых метеоагентств, 14 октября в Ставропольском крае будет самым жарким днем этой недели. Так, столбики термометров местами могут достичь 29-градусной отметки.

А уже с 13 октября в нашем крае начнется постепенное снижение температуры до комфортных значений — 22−24 градуса тепла.

До конца недели осадков не ожидается. По данным синоптиков, начало следующей недели будет дождливым.

В самом центре Ставрополя днем 26−28 градусов. Также без осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6−9 метров в секунду.

Из хороших новостей: на Ставрополье могут возобновить работу кинотеатры. При этом Владимир Владимиров обозначил требования, соблюдение которых обязательно для открытия.

В их числе – заполняемость залов не более чем на 50%, соблюдение масочного режима, обеспеченность предприятий средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, наличие тестов на COVID-19 для персонала.