На Ставрополье 14 октября будет самым жарким днем этой недели

До конца недели осадков не ожидается. По данным синоптиков, начало следующей недели будет дождливым Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным ведущих российских и мировых метеоагентств, 14 октября в Ставропольском крае будет самым жарким днем этой недели. Так, столбики термометров местами могут достичь 29-градусной отметки.

А уже с 13 октября в нашем крае начнется постепенное снижение температуры до комфортных значений — 22−24 градуса тепла.

До конца недели осадков не ожидается. По данным синоптиков, начало следующей недели будет дождливым.

В самом центре Ставрополя днем 26−28 градусов. Также без осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6−9 метров в секунду.

Из хороших новостей: на Ставрополье могут возобновить работу кинотеатры. При этом Владимир Владимиров обозначил требования, соблюдение которых обязательно для открытия.

В их числе – заполняемость залов не более чем на 50%, соблюдение масочного режима, обеспеченность предприятий средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, наличие тестов на COVID-19 для персонала.