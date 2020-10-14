В Ставрополе установлено 293 ПЭТ-контейнера для сбора пластикового мусора

Пробки и крышки, пластиковые коробки от тортов и другую упаковку бросать в контейнер не рекомендуется

Жители Ставрополя уже привыкли к приметным оранжевым контейнерам, в которые выбрасывают пластиковую тару. 293 специализированных контейнера на площадках для сбора ТКО установил региональный оператор.

Они предназначены для сбора ПЭТ-бутылок, флаконов из-под бытовой химии и косметики. Перед тем как бросить бутылку в контейнер, необходимо снизить ее объем.

Для этого рекомендуется открутить пробку и смять бутылку, либо проткнуть ее острым предметом.

Пробки и крышки, пластиковые коробки от тортов и другую упаковку бросать в контейнер не рекомендуется. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Собранный пластик отправится на переработку на мусороперерабатывающий комплекс, где ему дадут «вторую жизнь».

Сырье может использоваться для производства песчано-полимерной тротуарной плитки, непищевой тары, синтепона и других полезных вещей.