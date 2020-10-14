На Ставрополье экс-полицейский ответит за получение взятки

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Бывший участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных полиции пункта полиции села Этока ОМВД России по Предгорному району подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в августе участковый предложил мужчине за 30 тысяч рублей не регистрировать в отношении него поступившее сообщение о преступлении и не проводить по нему процессуальную проверку.

Мужчина согласился, но обратился в ГУСБ МВД России. Впоследствии он в рамках оперативно-розыскного мероприятия передал правоохранителю требуемую сумму денег.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.

- Сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом привлечен его непосредственный руководитель, - прокомментировали в краевой полиции.