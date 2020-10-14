Дело о крупной взятке завели на экс-главу Кировского района Ставрополья

Фото: ГСУ СКР по Северо-Кавказскому округу

Следователи возбудили уголовное дело против Петра Кожина. Он подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Так, с сентября 2004 по февраль 2013 года Кожин, будучи главой Кировской районной государственной администрации Ставрополья, а затем главой администрации Кировского района края, получил взятку в общей сумме 15 млн рублей.

Деньги передавались чиновнику ежегодно равными суммами. Кроме этого в 2004 году Кожин также получил взятку в виде имущественных прав на долю в уставном капитале ООО «Новопавловское» в размере 20 %.

Сейчас правоохранители собирают необходимые доказательства.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что бывший участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных полиции пункта полиции села Этока ОМВД России по Предгорному району подозревается в получении взятки.