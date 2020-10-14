В Пятигорске выявили тысячного больного коронавирусом

В Пятигорске зафиксировали тысячный случай заболевания коронавирусом. Город-курорт находится на третьем место по числу инфицированных, следует из данных таблицы "КП".

Из 1000 зараженных в Пятигорске 870 больных уже выздоровели, а 15 - скончались. "Активными" пациентами продолжают быть 115 человек.

По числу больных Пятигорск занимает третьей место после Ставрополя (3216) и Буденновского района (1067). На четвертой позиции Георгиевский городской округ (881), на пятой - Кисловодск (816), на шестой и седьмой - Шпаковский (785) и Петровский (703) районы.

Согласно официальной статистике, на Ставрополье выявили 18230 зараженных. Из них вылечили 13106 пациентов, а 360 - умерли. "Активных" пациентов 4764.