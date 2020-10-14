На Ставрополье у 5% больных простудой выявили коронавирус

5% пациентов с симптомами ОРВИ оказались больны коронавирусом. Только за прошлую неделю к врачам обратились 14696 жителей Ставрополья, показатель заболеваемости - 53,1 на 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.

- При обследовании лиц с клиникой ОРВИ у 5% обнаружен генетический материал возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19. В крае сохраняется незначительный прирост заболеваемости ОРВИ, характерный для данного периода на фоне формирования новых организационных коллективов, - сообщает надзорный орган.

Вирусы гриппа не обнаружены. От болезни провакцинировались более 505 тысяч человек, среди которых 116 тысяч - дети.

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