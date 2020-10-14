На Ставрополье назвали лидеров по заболеваемости коронавирусом

Три муниципалитета Ставрополья стали лидерами по суточном приросту больных коронавирусом. Лидером стал Ставрополь, следует из данных таблицы "КП", составленной по сводке Роспотребнадзора по краю.

14 октября на Ставрополье выявили 165 инфицированных. Больше всего случаев выявили в Ставрополе - 30 человек. Следом идет Шпаковский район, где обнаружено 11 новых инфицированных. Третье место делят Невинномысск и Буденновский район: оба по 10.

В Труновском районе за сутки коронавирус диагностировали у 9 человек, в Красногвардейском районе - 8.

Больше всего больных COVID-19 в Ставрополе (3216), Буденновском районе (1067) и Пятигорске (1000). В остальных территориях инфицированных меньше тысячи.

Всего в Ставропольском крае зарегистрировали 18230 больных.