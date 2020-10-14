Армянская диаспора прокомментировала ЧП с машиной члена азербайджанской общины в Пятигорске

Фото с места ЧП: vladimirvladimirov5807

Армянская община в Пятигорске пояснила, из-за чего сожгли машину члена азербайджанской диаспоры. Это никак не связано с конфликтом в Нагорном Карабахе, заявил "КП" председатель Совета армянской общины в Пятигорске Сергей Богдасаров.

Напомним, 13 октября в Пятигорске сгорел автомобиль члена азербайджанской общины. Губернатор Владимир Владимиров заявил, что не допустит, чтобы "эхо далёких конфликтов звучало на Ставрополье".

- Я хочу предостеречь от любых попыток использования такого рода инцидентов как повода для провокаций, чтобы перенести конфликт на территорию нашего края. Все такие поползновения будут пресекаться жёстко, - написал глава Ставрополья.

Сергей Богдасаров заявил, что инцидент никак не связан с конфликтом между Азербайджаном и Арменией.

- Мы вчера собрались, в том числе были представители администрации Пятигорска и полиция. У нас совсем другие сведения. Это никак не относится к карабахскому конфликту. Это чисто бытовой момент. К такому выводу пришли мы, члены азербайджанской общины и все, кто присутствовал [на встрече].

Отметим, что виновный уже пойман. В момент преступления он был пьян.