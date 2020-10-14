В Северной Осетии планируют создать плазмоцентр

Фото пресс-службы главы РСО - Алания.

Плазмоцентр создадут на базе республиканского Центра переливания крови. Подписи под документом поставили вице-президент АО «Фармимэкс» Инга Нижарадзе и главврач ГБУЗ «Республиканская станция переливания крови» Минздрава РСО - Алания Мадина Гусова.

Перед подписанием с представителями крупнейшей фармацевтической компании встретился глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Руководитель республики дал высокую оценку деятельности АО «Фармимэкс», в структуру которого входит дочернее предприятие АО «Фармация», работающее на территории Северной Осетии. Он также полностью поддержал планы по реализации инвестпроекта по созданию плазмоцентра.

- С компанией «Фармимэкс» у республики сложились добрые партнерские отношения. В первую очередь хочу поблагодарить вас за многолетнее сотрудничество с Северной Осетией. Ваша компания активно участвует в лекарственном обеспечении нашего региона. Благодарю вас и за то, что вами принято решение реализовать именно у нас перспективный инвестиционный проект по созданию на базе республиканского Центра переливания крови плазмоцентра. Это высокотехнологичное производство будет способствовать развитию фармацевтической отрасли региона, повышению качества медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения больниц и поликлиник. Немаловажно также, что будут созданы новые рабочие места, - сказал глава республики.

Обращаясь к вице-президенту АО «Фармимэкс» Инге Нижарадзе, Вячеслав Битаров напомнил о добром поступке руководителя компании Александра Апазова:

- Благодаря решению руководителя Александра Дмитриевича, было приобретено дорогостоящее лекарство для сына семьи Персаевых - Алихана, страдающего редкой генетической болезнью. И теперь мальчик получил шанс на здоровую и счастливую жизнь. Огромная благодарность ему за этот человеческий поступок от всех нас! - отметил Вячеслав Битаров.

Инга Нижарадзе отметила, что Северная Осетия для фармкомпании является стратегическим партнером. Инвестируя в Центр переливания крови, «Фармимэкс» и республика получат современный высокотехнологичное производство по созданию плазмы крови.

- Таким образом мы получим не только материал, на основе которого изготавливаются современные препараты крови, очень востребованные на рынке, но и поддержим донорство в республике, в связи с этим увеличится и количество медицинских обследований, - подчеркнула она.