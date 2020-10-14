На Ставрополье за ремонт в школе наказали подрядчика

Прокуратура Ставрополья закончила проверку работ строительной компании в Красногвардейском районе. Подрядчика оштрафовали за срыв сроков, передает пресс-служба надзорного органа.

В апреле 2020 года между школой №3 в поселке Коммунар и фирмой был заключен контракт на ремонт спортивного зала в рамках национального проекта "Образование". Сумма тендера - 1,2 млн рублей. Работы надо было сдать в июле этого года, но компания не справилась вовремя.

- В связи с этим прокуратура внесла представление руководителю организации. Кроме того, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом), - сказано в сообщении.

Компании назначили штраф. Отмечается, что ремонт школы уже завершен.