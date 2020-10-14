Ставропольская краевая клиническая больница показала блестящие результаты

Фото: пресс-служба Минздрава Ставрополья

Так, по числу выполненных высокотехнологических операций на артериях предстательной железы ставропольские врачи стали вторыми в стране.

Успешно в СККБ делают ювелирные операции на сосудах головного мозга. Тонкая сосудистая стенка у таких пациентов может разорваться в любой момент и вызвать обильное кровотечение.

Малоинвазивная процедура, предполагающая минимальное вмешательство в организм, все чаще вытесняет операции с трепанацией черепа. Ее практикуют в 117 специализированных центрах страны.

Ставропольский край в прошлом году выполнил 157 таких операций, став четвертым в рейтинге.

Также в 2021 году в Ставрополе сделали 2251 чрезкожных коронарных вмешательств, что предотвратило инфаркт миокарда и внезапную сердечную смерть. По этому показателю краевая больница заняла 12 место среди 324 медицинских организаций страны.

Во всех перечисленных случаях речь идет об оперативных вмешательствах, сравнимых с тончайшей ювелирной работой.

Например, сложнейшие операции на сердце, которые прежде выполнялись в условиях искусственной вентиляции легких и с разрезом грудной клетки, травматично и рискованно, сегодня делают без крови, максимально быстро, а главное, результативно.

—От мастерства врачей Ставропольской краевой клинической больницы зависит продолжительность и качество жизни сотен пациентов, - говорится в сообщении.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что замминистра здравоохранения Ставрополья встретилась с протестующими медиками в Пятигорске.

— Все эти месяца эпидситуация позволяла нам задействовать только один корпус медучреждения для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией именно роженицам и родильницам. Сегодня эпидситуация диктует свои условия для развертывания дополнительных коек. Мы решили использовать учреждение, в котором имеется 102 кислородные точки, потому что они необходимы нашим пациентам с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция, — прокомментировала Замминистра здравоохранения Ставрополья.