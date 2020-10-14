На Ставрополье новый парк появится благодаря победе на конкурсе проектов благоустройства

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в Кировский городской округ.

В Новопавловске с руководством территории и краевых министерств глава региона обсудил вопросы, связанные с осуществлением проекта по созданию парковой зоны на берегу реки Кура.

Напомним, в этом году эта инициатива стала победителем на всероссийском конкурсе лучших предложений по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Для реализации проекта будут направлены средства из федерального бюджета. Сейчас идет разработка пакета проектно-сметной документации. Эту работа должна быть завершена до ноября.

Новый парк планируется создать на площади в 1,9 гектара на необустроенной зеленой территории возле стадиона. Владимир Владимиров поручил при подготовке проектной документации уделить особое внимание детской игровой площадке. Она должна быть не только современной и вместительной, но и безопасной для детей.

Планируется, что благоустройство парка завершится до конца 2021 года.

– Федеральный конкурс проектов благоустройства малых городов и поселений проводится по инициативе президента нашей станы. Это еще один инструмент, который мы смогли задействовать для развития Ставрополья. Сейчас необходимо подготовить детальный план обустройства территории будущего парка в Новопавловске и реализовать его до конца следующего года. Здесь должна появиться полноценная парковая территория – привлекательная и комфортная, которая станет точкой притяжения для всех жителей Новопавловска, – прокомментировал Владимир Владимиров.