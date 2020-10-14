Пьяный житель Черкесска на "Range Rover" насмерть сбил 69-летнего пастуха

Фото: МВД по КЧР

В Карачаево-Черкесии произошло смертельное ДТП с участием пастуха и водителя «Range Rover Vogue». Об этом сообщает пресс-служба МВД по КЧР.

13 октября 69-летний пастух вечером перегонял скот через дорогу на улице Мира в селе Холоднородниковское. В этот момент его сбил 34-летний житель Черкесска на черном "Range Rover Vogue". Пенсионер умер на месте.

Фото: МВД по КЧР

В этот же день в ауле Адыге-Хабль водитель "ВАЗ-21099" сбил 70-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу вне пешеходной зоны. Пострадавший госпитализирован с многочисленными травмами.

Фото: МВД по КЧР

- Сотрудники ОВД устанавливают обстоятельства и причины автоаварий. Участки автодорог, на которых произошли ДТП, не являются очагами аварийности, - сказано в сообщении МВД по КЧР.