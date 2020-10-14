На Ставрополье сняли с должности скандально известного мэра Георгиевска

На внеочередном заседании городской думы в Георгиевске большинство депутатов проголосовали за снятие Максима Клетина с должности главы городского округа. Хотя защищавшие Клетина супруга и адвокат пытались собрание сорвать и эмоционально протестовали за оглашение вопроса вообще. На месте присутствовала даже полиция, успокаивавшая участников обсуждения.

Невозможность Клетина оставаться мэром подчеркнул прокурор, указав на его двойное гражданство. В итоге за отставку Максима Клетина отдали голоса 25 народных избранников. В частности, депутат Лариса Фенева, которая отметила заслуги главы в развитии Георгиевска, но приняла во внимание нарушение регламента и важность соблюдения законодательства. Еще один депутат от голосования воздержался.

Скандально известного мэра со Ставрополья обвиняют в угрозах убийством своей любовницы Вилены и подделке диплома об образовании.