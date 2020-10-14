Дагестанский чиновник задержан в Москве за воровство на ремонте крепости

Фото: пресс-служба администрации Дербента

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве бывшего директора музея-заповедника Нарын-Кала. Он подозревается в хищении бюджетных средств на ремонте древней крепости в Дербенте.

— Ибрагимов задержан, в его квартире прошли обыски. После этого он доставлен в Дагестан, будет приниматься решение о мере пресечения, — сообщил источник в правоохранительных структурах.

Экс-директора крепости-музея подозревают в хищении 1,6 миллиона рублей. В 2015 году к 2000-летию Дербента крепость Нарын-Кала получила достойный ремонт, однако, по сведениям правоохранителей, часть денег осела в кармане её бывшего директора.

Ибрагимов возглавлял музей-крепость «Нарын-Кала» с октября 2013 по февраль 2020 года. В апреле против него было возбуждено уголовное дело.