Подсудимый из Ставрополя "заминировал" суд в день заседания

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В Ставрополе вынесли приговор Владимиру Сазонову. Местного жителя судили за мошенничество и ложное сообщение об акте терроризма, сообщает источник "КП" в правоохранительных органах.

В октябре 2018 года Сазонов решил продать своему знакомому офицерский чин в УФСИН России. Он уверил приятеля, что его брат поможет в этом. Во время телефонного разговора мужчина якобы передал трубку родственнику, но на самом деле изменил свой голос. Никаких связей у подсудимого не было.

- Владимир Сазонов, заведомо не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства по трудоустройству на офицерскую должность в УФСИН России, получил 310 000 рублей. Деньги он потратил по своему усмотрению, - сказал источник "КП", предъявив материалы уголовного дела.

3 октября 2019 года в Доме правосудия должен был пройти суд над Сазоновым. Но заседание резко отменили из-за сообщения о минировании. Сотрудники УФСБ России установили, что анонимный звонок поступил от подсудимого. И на него завели еще одно дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

12 октября 2020 года уже ничто не могло помешать Промышленному районному суду Ставрополя вынести приговор.

- Вместо 2,5 лет строгого режима за мошенничество Сазонов получил 6 лет 2 месяца, - сообщил источник.