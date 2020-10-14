За особые заслуги перед государством наградили сотрудников завода «Сигнал»

Награждение работников радиозавода "Сигнал".

Сразу 4 медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени - такую высокую государственную оценку получили сотрудники Ставропольского радиозавода «Сигнал».

Этих правительственных наград «за особые заслуги перед государством» удостоены работники цеха № 13: регулировщики радиоэлектронной аппаратуры и приборов Андрей Алманов и Александр Павливский, слесари-сборщики Виктор Мирошкин и Игорь Фоминов. Также целый ряд заводчан получил грамоты и благодарности Госкорпорации Ростех, Думы и минпрома Ставропольского края, ПАО «Сигнал».

На рабочем совещании генеральный директор завода Андрей Кочерга сообщил собравшимся руководителям подразделений о том, что «Сигнал» также был отмечен и на городском уровне - как предприятие, отличившееся в организации охраны труда, как одно из лучших предприятий социальной направленности и как предприятие, серьезно заботящееся о благоустройстве своей территории.

Весомым подтверждением этой оценки городских властей стали результаты внутреннего заводского конкурса, который выявил лучших «озеленителей» среди подразделений «Сигнала». Победителей данного конкурса также ждали поощрения.

Важно напомнить, что полученные награды, грамоты и дипломы были традиционно подкреплены не только словами поздравлений и цветами, но и денежными премиями завода «Сигнал».

Вручение государственных наград в очередной раз свидетельствует об уровне и значимости предприятия и о высоком профессионализме его сотрудников. А в преддверии юбилейного года (в 2021-м радиозавод «Сигнал» отпразднует 50-летие) оценка работы коллектива особенно важна и приятна.