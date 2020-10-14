На Ставрополье во время пандемии родились Калиса, Азалия, Майкл, Эмир, Юнона, Матфей

Фото: пресс-служба администрации Железноводска

Ставропольские родители продолжают называть своих малышей необычными именами.

Все реже можно услышать на детских площадках фразы: «Вова, не сыпь песок на голову Ильюше, а чаще мелькают имена: Юнона, Эмир, Азалия, Майкл, Калиса.

Все эти мальчики и девочки родились во время пандемии в Железноводске.

Так, городской отдел ЗАГС пополнил копилку нетривиальных имён, где уже есть такие экземпляры, как Добрыня, Велигор и Иоланта-дель Мари. Об этом сообщает пресс-служба администрации Железноводска.

А всего с начала 2020 года на ставропольском курорте родилось уже 500 малышей. Редкие и необычные имена уступили в популярности более привычным именам — Анна, Юлия, Артём и Александр