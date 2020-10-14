Бюджет-2021: преодоление пандемии, поддержка семей с детьми и восстановление экономики

Поддержка семей с детьми - в приоритете. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Думу Ставрополья для рассмотрения поступил проект закона о бюджете, который определяет основные статьи доходов и расходов на будущий год и плановый период 2022 - 2023 годов. Законопроект будет проработан во всех профильных комитетах краевого парламента. Рассмотрение документа планируется на ноябрьском заседании Думы.

В 2021 году доходы краевой казны, по проекту закона, запланированы в объёме 124,6 млрд рублей, расходы - 127,5 млрд рублей. На исполнение указов и поручений президента в крае планируется направить 15,3 млрд рублей, из которых 11,4 млрд - это федеральные средства, а почти 3,9 - краевые.

По-прежнему важнейшими направлениями будут выполнение социальных обязательств перед жителями, преодоление последствий пандемии и создание условий для стимулирования и восстановления экономики края.

Спикер краевой Думы Геннадий Ягубов подчеркнул, что работа над законопроектом о региональном бюджете будет вестись в соответствии с приоритетами, которые недавно были обозначены на парламентских слушаниях, посвященных проекту федерального бюджета, в Совете Федерации.

- Сегодня в условиях преодоления последствий пандемии очень важно, чтобы бюджет оставался социально-ориентированным и обеспечивал реализацию мероприятий по нацпроектам. Приоритетом должна остаться поддержка семей с детьми, жителей Ставрополья, которые оказались в сложной ситуации. Наша главная задача - принять бюджет в таком виде, чтобы он гарантировал выполнение задач, которые ставит перед нами глава государства, и способствовал росту экономики нашего региона, - отметил спикер Думы.

На 26 октября парламентарии запланировали проведение (в режиме видеоконференции) публичных слушаний по обсуждению проекта закона о бюджете с представителями муниципальных образований, органов исполнительной власти, бизнеса и общественности.

Кстати, как уточнили в информационно-аналитическом управлении Думы СК, поучаствовать в бюджетных слушаниях может любой житель края. Не позднее 20 октября в Думу Ставропольского края можно направить предложения и замечания к проекту закона «О бюджете Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в письменном виде либо в электронном виде с помощью формы, расположенной на официальном сайте dumask.ru.