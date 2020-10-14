Производителя мяса наказали за поставку просрочки в ставропольский вуз

Производитель сосисок "Таврос" оштрафован за поставку испорченного товара. Продукцию подавали в ставропольском вузе, передает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесии.

Факт нарушения впервые установили в ноябре 2019 года. Сосиски "Сливочные по-стародворски", срок годности которых закончился 8 октября, реализовали по ветеринарной справке от 9 октября. Обновленные по документам изделия в объеме 15,2 килограмма продали одному из вузов Ставрополья.

В феврале 2020 года "Таврос" привлекли к административной ответственности за "Нарушение требований технических регламентов к продукции, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан". Фирму оштрафовали на 300 тысяч рублей.

- Не согласившись с постановлением, ООО ПКФ «Таврос» обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края. Он частично удовлетворил требования и снизил штраф до 150 тысяч рублей, однако, признал вину предприятия, - сказано в сообщении надзорного органа.

Вину компании признали и в Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде.