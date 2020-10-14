В Дагестане ужесточили требования к масочному режиму

В Дагестане ужесточили требования к ношению масок в общественном транспорте. Соблюдение будут проверять полицейские, передает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства РД.

Об ужесточении мер впервые заявил министр Ширухан Гаджимурадов на совещании ведомства. Причиной стало увеличение суточного прироста заболевших.

- Сейчас мы предлагаем перевозчикам организовать работу по обеспечению водителей общественного транспорта средствами индивидуальной защиты. Необходимо развесить вывески с информацией о том, что в общественном транспорте проезд без масок запрещен. [...] В этот период нам надо оградить сознательный контингент пассажиров от беспечной категории людей, - приводит пресс-служба слова министра.

Рейды по проверки соблюдения требований будут проводит сотрудники Госавтоинспекции. "Для начала мы будем применять механизм предупреждения", - заявил руководитель управления ГИБДД МВД по Дагестану Александр Шалагин.

По состоянию на 14 октября в Дагестане выявлено 14 597 случаев инфицирования коронавирусом. 12782 человека выздоровели, 696 - скончались.