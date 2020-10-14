В Махачкале откроют детсады, закрытые из-за массового отравления детей

В Махачкале с 15 октября возобновят работу детские сады, закрытые из-за отравления детей. К такому решению пришли в управление образования города.

Все учреждения Махачкалы были закрыты с 12 октября из-за массового отравления детей. С диагнозом "острая кишечная инфекция" были госпитализированы 75 детей.

- Групповая заболеваемость была выявлена в пяти детских садах города. В семи детских дошкольных и семи общеобразовательных организациях было зарегистрировано 18 случаев заболевания ОКИ. Возраст большинства заболевших детей – от 3 до 6 лет, - говорили в Роспотребнадзоре по Республике Дагестан.

Все пациенты до отравления ели молочные продукты. Возбуждено уголовное дело, расследование инцидента продолжается.