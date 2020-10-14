Силовикам, проходящим по делу Арашуковых, продлили арест

Московский городской суд продлил арест бывшему врио главы СКР по Карачаево-Черкесии Казбеку Булатову, следователю Андрею Филиппову и экс-начальнику Центра "Э" по КЧР Тимуру Бетуганову. Мужчины пробудут под стражей до 23 января 2021 года, сообщает представитель суда.
Мужчин обвиняют в создании ОПС и превышении должностных полномочий. По данным следствия, они помогали экс-сенатору Рауфу Арашукову и его отцу уходить от ответственности за причастность к убийству лидера молодежного движения КЧР Аслана Жукова и помощника президента КЧР Фраля Шебзухова.
Расследование уже завершено. Стороны изучают материалы дела. Никто из обвиняемых своей вины в содеянном не признает.
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